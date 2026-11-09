Ausblick: CCL Industries B präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

CCL Industries B lässt sich am 10.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird CCL Industries B die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

9 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,32 CAD. Das entspräche einem Zuwachs von 9,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,21 CAD erwirtschaftet wurden.

Die Schätzungen von 9 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 2,11 Milliarden CAD – ein Plus von 7,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CCL Industries B 1,97 Milliarden CAD erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,08 CAD im Vergleich zu 4,59 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich bei 8,17 Milliarden CAD, gegenüber 7,66 Milliarden CAD ein Jahr zuvor.

Redaktion Finanzen.net