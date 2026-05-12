Ausblick: CCL Industries B präsentiert Quartalsergebnisse

CCL Industries B wird am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,17 CAD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 0,85 Prozent verringert. Damals waren 1,18 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll CCL Industries B in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,11 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 1,93 Milliarden CAD im Vergleich zu 1,89 Milliarden CAD im Vorjahresquartal.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 10 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 4,94 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 4,59 CAD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt von insgesamt 8,02 Milliarden CAD aus im Gegensatz zu 7,66 Milliarden CAD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at