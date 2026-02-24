Ausblick: CCL Industries B stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

CCL Industries B wird am 25.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

9 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,08 CAD gegenüber 1,01 CAD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,88 Milliarden CAD aus – das entspräche einem Plus von 3,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,81 Milliarden CAD in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,69 CAD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 4,73 CAD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten im Durchschnitt 7,66 Milliarden CAD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 7,25 Milliarden CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at