CCL Industrie b Aktie
WKN: 869653 / ISIN: CA1249003098
|
24.02.2026 07:01:06
Ausblick: CCL Industries B stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
CCL Industries B wird am 25.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
9 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,08 CAD gegenüber 1,01 CAD im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 9 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,88 Milliarden CAD aus – das entspräche einem Plus von 3,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,81 Milliarden CAD in den Büchern standen.
Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,69 CAD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 4,73 CAD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten im Durchschnitt 7,66 Milliarden CAD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 7,25 Milliarden CAD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CCL Industries Inc (B) Non-Voting
|
07:01
|Ausblick: CCL Industries B stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
10.02.26
|Erste Schätzungen: CCL Industries B legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
10.11.25
|Ausblick: CCL Industries B veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
27.10.25
|Erste Schätzungen: CCL Industries B zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)