Ausblick: CCL Products (India) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

CCL Products (India) stellt am 27.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 7,87 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte CCL Products (India) 5,45 INR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Plus von 15,63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 12,21 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 10,56 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 37,39 INR, gegenüber 29,15 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 12 Analysten auf durchschnittlich 48,77 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 44,57 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at