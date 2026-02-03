Ausblick: CCL Products (India) stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

CCL Products (India) wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,26 INR gegenüber 4,73 INR im Vorjahresquartal.

7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 35,31 Prozent auf 10,26 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,58 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 28,48 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 23,31 INR einfahren können. Beim Umsatz gehen 12 Analysten von durchschnittlich 41,08 Milliarden INR aus, nachdem im Vorjahr 31,06 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at