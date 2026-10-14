CCL Products Aktie
WKN DE: A1W4B7 / ISIN: INE421D01022
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14.10.2026 07:01:06
Ausblick: CCL Products (India) stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
CCL Products (India) präsentiert in der am 15.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
5 Analysten schätzen, dass CCL Products (India) für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,04 INR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 7,57 INR je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzungen von 7 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 12,29 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 9,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,27 Milliarden INR in den Büchern standen.
Insgesamt erwarten 10 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 37,96 INR je Aktie, gegenüber 29,15 INR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 10 Analysten durchschnittlich auf 49,22 Milliarden INR fest. Im Vorjahr waren noch 44,57 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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