Ausblick: CD Projekt RED stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

CD Projekt RED wird sich am 19.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,817 PLN je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte CD Projekt RED noch 2,22 PLN je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend erwarten 8 Analysten eine Verringerung von 31,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 228,6 Millionen PLN gegenüber 332,7 Millionen PLN im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 11 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,16 PLN je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 4,70 PLN je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 13 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,00 Milliarden PLN, gegenüber 985,0 Millionen PLN im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at