Ausblick: CD Projekt RED stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

CD Projekt RED lässt sich am 28.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird CD Projekt RED die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,06 PLN je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte CD Projekt RED ein EPS von 0,860 PLN je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll CD Projekt RED 8 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 190,0 Millionen PLN verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 16,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte CD Projekt RED 226,3 Millionen PLN umsetzen können.

Der Ausblick von 11 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,62 PLN. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 5,95 PLN vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 12 Analysten auf durchschnittlich 845,4 Millionen PLN, nachdem im Vorjahr 867,0 Millionen PLN in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at