CD Projekt RED öffnet am 24.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,04 PLN je Aktie gegenüber 1,94 PLN je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 217,5 Millionen PLN aus – das entspräche einem Minus von 37,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 349,1 Millionen PLN in den Büchern standen.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,21 PLN aus, während im Vorjahreszeitraum 5,95 PLN vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 926,8 Millionen PLN in den Büchern stehen werden, gegenüber 867,0 Millionen PLN im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net