Ausblick: CDON Registered präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

CDON Registered wird am 22.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass CDON Registered im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,272 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,890 SEK je Aktie gewesen.

2 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 104,5 Millionen SEK – das würde einem Abschlag von 4,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 109,8 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -5,456 SEK, gegenüber -4,960 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 438,8 Millionen SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 444,0 Millionen SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at