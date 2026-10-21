CDON AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A2QGR2 / ISIN: SE0015191911
|
21.10.2026 07:01:06
Ausblick: CDON Registered präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
CDON Registered wird am 22.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass CDON Registered im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,272 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,890 SEK je Aktie gewesen.
2 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 104,5 Millionen SEK – das würde einem Abschlag von 4,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 109,8 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -5,456 SEK, gegenüber -4,960 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 438,8 Millionen SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 444,0 Millionen SEK generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CDON AB Registered Shs
|
21.10.26
|Ausblick: CDON Registered präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
07.10.26
|Erste Schätzungen: CDON Registered stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
14.07.26
|Ausblick: CDON Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
30.06.26
|Erste Schätzungen: CDON Registered legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu CDON AB Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|CDON AB Registered Shs
|3,83
|13,65%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX sackt letztlich kräftig ab -- DAX beendet Handel leichter -- Wall Street schließlich uneinheitlich -- Asiens Börsen sinken schließlich deutlich
Am heimischen Aktienmarkt ging es deutlich abwärts, während sich auch der deutsche Aktienmarkt im Minus bewegte. Die Wall Street notierte uneins. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag nach unten.