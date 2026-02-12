CDON AB Registered Shs Aktie

12.02.2026 07:01:06

Ausblick: CDON Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

CDON Registered wird am 13.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Verlust von -0,440 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -2,830 SEK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Minus von 3,02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 135,0 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 139,2 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

1 Analyst gibt in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr eine Schätzung von einem Verlust von -5,350 SEK je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren -10,310 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 437,4 Millionen SEK, gegenüber 435,2 Millionen SEK im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

