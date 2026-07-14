CDON AB Registered Shs Aktie

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WKN DE: A2QGR2 / ISIN: SE0015191911

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14.07.2026 07:01:06

Ausblick: CDON Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

CDON Registered präsentiert in der am 15.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -1,456 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte CDON Registered noch -1,990 SEK je Aktie verloren.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 103,5 Millionen SEK – das wäre ein Zuwachs von 2,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 100,5 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -4,443 SEK, gegenüber -4,960 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 467,8 Millionen SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 444,0 Millionen SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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