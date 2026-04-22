CDON AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A2QGR2 / ISIN: SE0015191911
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22.04.2026 07:01:06
Ausblick: CDON Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
CDON Registered wird am 23.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
1 Analyst schätzt, dass CDON Registered für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -2,100 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,040 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 84,0 Millionen SEK – ein Plus von 4,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CDON Registered 80,5 Millionen SEK erwirtschaften konnte.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,955 SEK, wohingegen im Vorjahr noch -4,960 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 491,0 Millionen SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 444,0 Millionen SEK waren.
Redaktion finanzen.at
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