Ausblick: CDON Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

CDON Registered wird am 23.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

1 Analyst schätzt, dass CDON Registered für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -2,100 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,040 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 84,0 Millionen SEK – ein Plus von 4,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CDON Registered 80,5 Millionen SEK erwirtschaften konnte.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,955 SEK, wohingegen im Vorjahr noch -4,960 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 491,0 Millionen SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 444,0 Millionen SEK waren.

Redaktion finanzen.at