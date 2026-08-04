Ausblick: CDW legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

CDW veröffentlicht am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

10 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,80 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,05 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite soll CDW 8 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 6,21 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 3,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte CDW 5,98 Milliarden USD umsetzen können.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 10 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 10,76 USD, gegenüber 8,08 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt 23,57 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 22,42 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at