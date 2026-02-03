Ausblick: CDW verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

CDW äußert sich am 04.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Im Schnitt gehen 10 Analysten von einem Gewinn von 2,44 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,97 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 8 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 2,82 Prozent auf 5,33 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,19 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 9,89 USD, gegenüber 7,97 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 22,25 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 21,00 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

