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WKN DE: A1W0KL / ISIN: US12514G1085

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: CDW verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

CDW wird am 06.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 2,28 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 34,91 Prozent erhöht. Damals waren 1,69 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll CDW 8 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 5,48 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 5,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte CDW 5,20 Milliarden USD umsetzen können.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 10 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 10,53 USD, gegenüber 8,08 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt 23,13 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 22,42 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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