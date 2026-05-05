CDW Aktie
WKN DE: A1W0KL / ISIN: US12514G1085
|
05.05.2026 07:01:06
Ausblick: CDW verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
CDW wird am 06.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 10 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 2,28 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 34,91 Prozent erhöht. Damals waren 1,69 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite soll CDW 8 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 5,48 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 5,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte CDW 5,20 Milliarden USD umsetzen können.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 10 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 10,53 USD, gegenüber 8,08 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt 23,13 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 22,42 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CDW Corp (New)
|
07:01
|Ausblick: CDW verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
30.04.26
|S&P 500-Wert CDW-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CDW-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
23.04.26
|S&P 500-Wert CDW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CDW von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
16.04.26
|S&P 500-Wert CDW-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CDW von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
09.04.26
|S&P 500-Papier CDW-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CDW von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
02.04.26
|S&P 500-Titel CDW-Aktie: So viel Verlust hätte ein CDW-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
26.03.26
|S&P 500-Papier CDW-Aktie: So viel hätte eine Investition in CDW von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
19.03.26
|S&P 500-Titel CDW-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CDW von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu CDW Corp (New)
Aktien in diesem Artikel
|CDW Corp (New)
|115,40
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHandel in Hongkong mit Verlusten - Feiertag in China und Japan
Am Dienstag dominieren in Fernost die Bären.