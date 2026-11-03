CDW Aktie
WKN DE: A1W0KL / ISIN: US12514G1085
|
03.11.2026 07:01:06
Ausblick: CDW verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
CDW wird am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
10 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,98 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,21 USD erwirtschaftet worden.
CDW soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,19 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 8 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,74 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
10 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 10,98 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 8,08 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 24,30 Milliarden USD, gegenüber 22,42 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CDW Corp (New)
|
07:01
|Ausblick: CDW verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.10.26
|S&P 500-Titel CDW-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in CDW von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
22.10.26
|S&P 500-Wert CDW-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CDW-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
15.10.26
|S&P 500-Titel CDW-Aktie: Hätte sich eine CDW-Kapitalanlage von vor einem Jahr bezahlt gemacht? (finanzen.at)
|
13.10.26
|Schwacher Handel: S&P 500 zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.at)
|
13.10.26
|Verluste in New York: S&P 500 sackt ab (finanzen.at)
|
08.10.26
|S&P 500-Wert CDW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CDW von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
01.10.26
|S&P 500-Papier CDW-Aktie: So viel Verlust hätte eine CDW-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu CDW Corp (New)
Aktien in diesem Artikel
|CDW Corp (New)
|132,65
|-1,04%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX auf Richtungssuche -- DAX macht Verluste wett -- Wall Street zunächst gespalten -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Während sich der heimische Aktienmarkt wankelmütig zeigt, holt der deutsche Leitindex seine Verluste auf. Die US-Börsen nehmen den Handel unterschiedlich auf. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.