Ausblick: CE Info Systems gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

CE Info Systems wird am 19.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 9,04 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 8,93 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Plus von 14,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,64 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,44 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 26,52 INR, gegenüber 27,05 INR je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 5,13 Milliarden INR, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 4,63 Milliarden INR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at