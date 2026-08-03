C.E. Info Systems Aktie
WKN DE: A3C99H / ISIN: INE0BV301023
|
03.08.2026 07:01:06
Ausblick: CE Info Systems stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
CE Info Systems lädt am 04.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 8,05 INR je Aktie gegenüber 8,48 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten einen Zuwachs von 17,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,42 Milliarden INR gegenüber 1,22 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 7 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 32,75 INR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 24,56 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich auf 5,93 Milliarden INR, gegenüber 4,74 Milliarden INR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu C.E. Info Systems Limited Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: CE Info Systems stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
18.05.26
|Ausblick: CE Info Systems gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
13.02.26
|Ausblick: CE Info Systems veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu C.E. Info Systems Limited Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|C.E. Info Systems Limited Registered Shs
|1 187,80
|0,86%