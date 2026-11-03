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C.E. Info Systems Aktie

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WKN DE: A3C99H / ISIN: INE0BV301023

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03.11.2026 07:01:06

Ausblick: CE Info Systems zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

CE Info Systems wird am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass CE Info Systems im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,95 INR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 3,32 INR je Aktie gewesen.

Beim Umsatz gehen 5 Analysten von einem Zuwachs von 22,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,39 Milliarden INR gegenüber 1,14 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 33,33 INR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 24,56 INR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,01 Milliarden INR umgesetzt werden sollen, gegenüber 4,74 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net

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