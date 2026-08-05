Ceco Environmental CorpShs Aktie

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WKN: 906379 / ISIN: US1251411013

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05.08.2026 07:01:06

Ausblick: Ceco Environmental gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Ceco Environmental präsentiert in der am 06.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,272 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Ceco Environmental 0,260 USD je Aktie eingenommen.

6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 52,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 185,4 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 282,7 Millionen USD aus.

6 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,89 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,37 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,30 Milliarden USD, gegenüber 774,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

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