Ausblick: Ceco Environmental gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Ceco Environmental wird sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,255 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,260 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll Ceco Environmental nach den Prognosen von 7 Analysten 282,2 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 52,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 185,4 Millionen USD umgesetzt worden.

Die Schätzungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,92 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,37 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 7 Analysten von durchschnittlich 1,31 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 774,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at