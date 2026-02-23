Ceco Environmental CorpShs Aktie

Ceco Environmental CorpShs

WKN: 906379 / ISIN: US1251411013

23.02.2026 07:01:06

Ausblick: Ceco Environmental präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Ceco Environmental wird am 24.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,405 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 211,54 Prozent erhöht. Damals waren 0,130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Plus von 29,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 205,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 158,6 Millionen USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,00 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,360 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 765,1 Millionen USD, gegenüber 557,9 Millionen USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

