Ausblick: Celanese präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Celanese wird sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Im Durchschnitt erwarten 17 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,23 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,81 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Celanese in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,43 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 2,75 Milliarden USD im Vergleich zu 2,53 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 17 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 6,08 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -10,640 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich auf 10,03 Milliarden USD, gegenüber 9,54 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at