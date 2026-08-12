Celcuity Aktie
WKN DE: A2JAAX / ISIN: US15102K1007
|
12.08.2026 07:01:06
Ausblick: Celcuity stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Celcuity präsentiert in der am 13.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
11 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -1,165 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -1,040 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Das vergangene Quartal soll Celcuity mit einem Umsatz von insgesamt 0,0 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 7 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.
Die Prognosen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -4,215 USD, gegenüber -3,790 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 11 Analysten durchschnittlich 39,9 Millionen USD im Vergleich zu 0,0 Millionen USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Celcuity Inc Registered Shs
|
12.08.26
|Ausblick: Celcuity stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
13.05.26
|Ausblick: Celcuity veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Celcuity Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Celcuity Inc Registered Shs
|92,08
|4,51%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Inflationsdaten: ATX beendet Handel mit Gewinnen -- DAX geht nach Rekord schwächer in den Feierabend -- US-Börsen gehen uneinheitlich aus dem Handel -- Asiens Börsen schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt verbuchte zur Wochenmitte Gewinne. Der deutsche Leitindex tendierte zu Verlusten. Die US-Börsen präsentierten sich uneinheitlich. In Fernost zeigten sich die Börsen am Mittwoch uneinheitlich.