Ausblick: Celcuity veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Celcuity wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

11 Analysten schätzen im Schnitt, dass Celcuity für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,054 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,860 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Umsatzschätzungen von 8 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 2,9 Millionen USD, was einem Umsatz von 0,0 Millionen USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

11 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -3,987 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren -3,790 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 57,2 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at