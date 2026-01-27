Ausblick: Celestica öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Celestica wird am 28.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

16 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,44 CAD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,82 CAD erwirtschaftet worden.

15 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 35,68 Prozent auf 4,83 Milliarden CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,56 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 18 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 8,22 CAD, gegenüber 4,96 CAD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 16 Analysten im Durchschnitt 16,94 Milliarden CAD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 13,21 Milliarden CAD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at