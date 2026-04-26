Celestica Aktie
WKN DE: A406LU / ISIN: CA15101Q2071
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26.04.2026 07:01:06
Ausblick: Celestica stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Celestica wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 17 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 2,84 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Celestica noch ein Gewinn pro Aktie von 1,06 CAD in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal soll Celestica im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 5,53 Milliarden CAD abgeschlossen haben – das erwarten 16 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,80 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren, um 45,47 Prozent gesteigert.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 19 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 12,22 CAD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 10,00 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 17 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 23,73 Milliarden CAD umgesetzt werden sollen, gegenüber 17,31 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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