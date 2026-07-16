Cellavision AB Aktie
WKN DE: A0NEVD / ISIN: SE0000683484
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16.07.2026 07:01:06
Ausblick: Cellavision AB mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Cellavision AB wird am 17.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,34 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Cellavision AB noch 1,58 SEK je Aktie eingenommen.
3 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 184,2 Millionen SEK gegenüber 191,3 Millionen SEK im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 3,75 Prozent.
Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,04 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 6,42 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 770,0 Millionen SEK, gegenüber 759,0 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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