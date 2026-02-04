Cellavision AB Aktie

WKN DE: A0NEVD / ISIN: SE0000683484

04.02.2026 07:01:06

Ausblick: Cellavision AB öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Cellavision AB wird am 05.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Cellavision AB im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,31 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,72 SEK je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 192,0 Millionen SEK aus – eine Steigerung von 2,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Cellavision AB einen Umsatz von 186,7 Millionen SEK eingefahren.

Die Schätzungen von 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,36 SEK. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 5,90 SEK einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 753,7 Millionen SEK aus, nachdem im Zeitraum zuvor 723,2 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Nachrichten zu Cellavision AB

Analysen zu Cellavision AB

Aktien in diesem Artikel

Cellavision AB

