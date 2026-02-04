Cellavision AB Aktie
WKN DE: A0NEVD / ISIN: SE0000683484
|
04.02.2026 07:01:06
Ausblick: Cellavision AB öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Cellavision AB wird am 05.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Cellavision AB im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,31 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,72 SEK je Aktie gewesen.
In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 192,0 Millionen SEK aus – eine Steigerung von 2,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Cellavision AB einen Umsatz von 186,7 Millionen SEK eingefahren.
Die Schätzungen von 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,36 SEK. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 5,90 SEK einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 753,7 Millionen SEK aus, nachdem im Zeitraum zuvor 723,2 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cellavision AB
|
04.02.26
|Ausblick: Cellavision AB öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
21.01.26
|Erste Schätzungen: Cellavision AB präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
05.11.25
|Ausblick: Cellavision AB präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Cellavision AB präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Cellavision AB
Aktien in diesem Artikel
|Cellavision AB
|13,26
|1,69%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen tiefer -- EZB-Zinsentscheid im Blick: ATX und DAX schließen schwächer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt steckten am Donnerstag Verluste ein. Der Dow zeigt sich erneut mit Abgaben. Die Börsen in Fernost weisen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.