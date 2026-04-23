Cellavision AB Aktie
WKN DE: A0NEVD / ISIN: SE0000683484
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23.04.2026 07:01:06
Ausblick: Cellavision AB stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Cellavision AB wird am 24.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,54 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Cellavision AB noch 1,74 SEK je Aktie eingenommen.
Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 190,4 Millionen SEK – ein Minus von 2,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Cellavision AB 194,8 Millionen SEK erwirtschaften konnte.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,17 SEK, während im vorherigen Jahr noch 6,42 SEK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 823,5 Millionen SEK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 759,0 Millionen SEK waren.
Redaktion finanzen.at
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