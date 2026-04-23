Cellavision AB Aktie

Cellavision AB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0NEVD / ISIN: SE0000683484

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
23.04.2026 07:01:06

Ausblick: Cellavision AB stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Cellavision AB wird am 24.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,54 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Cellavision AB noch 1,74 SEK je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 190,4 Millionen SEK – ein Minus von 2,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Cellavision AB 194,8 Millionen SEK erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,17 SEK, während im vorherigen Jahr noch 6,42 SEK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 823,5 Millionen SEK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 759,0 Millionen SEK waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Cellavision AB

mehr Nachrichten