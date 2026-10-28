Cellavision AB Aktie
WKN DE: A0NEVD / ISIN: SE0000683484
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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Cellavision AB zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Cellavision AB wird am 29.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,42 SEK. Das entspräche einem Zuwachs von 8,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,31 SEK erwirtschaftet wurden.
Das vergangene Quartal soll Cellavision AB im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 192,9 Millionen SEK abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 175,6 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 9,82 Prozent gesteigert.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 5,85 SEK, gegenüber 6,42 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 777,9 Millionen SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 759,0 Millionen SEK erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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