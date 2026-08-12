Ausblick: Cellebrite DI präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Cellebrite DI stellt am 13.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 7 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,062 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Cellebrite DI noch 0,080 USD je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz gehen 8 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 131,9 Millionen USD aus – eine Steigerung von 16,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Cellebrite DI einen Umsatz von 113,3 Millionen USD eingefahren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,328 USD aus. Im Vorjahr waren 0,310 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten im Durchschnitt 568,0 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 475,7 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at