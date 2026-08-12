Cellebrite DI Aktie
WKN DE: A3D00S / ISIN: IL0011794802
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12.08.2026 07:01:06
Ausblick: Cellebrite DI präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Cellebrite DI stellt am 13.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
In Sachen EPS gehen 7 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,062 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Cellebrite DI noch 0,080 USD je Aktie eingenommen.
In Sachen Umsatz gehen 8 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 131,9 Millionen USD aus – eine Steigerung von 16,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Cellebrite DI einen Umsatz von 113,3 Millionen USD eingefahren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,328 USD aus. Im Vorjahr waren 0,310 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten im Durchschnitt 568,0 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 475,7 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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