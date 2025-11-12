Ausblick: Cellebrite DI stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Cellebrite DI wird am 12.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

8 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,094 USD aus. Im letzten Jahr hatte Cellebrite DI einen Verlust von -0,990 USD je Aktie eingefahren.

Die Schätzungen von 8 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 123,0 Millionen USD – ein Plus von 15,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Cellebrite DI 106,9 Millionen USD erwirtschaften konnte.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 8 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,350 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -1,350 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt von insgesamt 469,4 Millionen USD aus im Gegensatz zu 401,2 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at