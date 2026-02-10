Cellebrite DI Aktie
WKN DE: A3D00S / ISIN: IL0011794802
|
10.02.2026 07:01:06
Ausblick: Cellebrite DI zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Cellebrite DI wird am 11.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
In Sachen EPS gehen 8 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,097 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Cellebrite DI noch 0,080 USD je Aktie eingenommen.
8 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 126,1 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 15,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 109,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen von 8 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,328 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -1,350 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 8 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 473,0 Millionen USD, gegenüber 401,2 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
