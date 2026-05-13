Ausblick: Cellebrite DI zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Cellebrite DI wird am 14.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Cellebrite DI im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,054 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,070 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten ein Plus von 18,09 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 127,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 107,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 7 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,368 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,310 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 7 Analysten auf durchschnittlich 568,5 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 475,7 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at