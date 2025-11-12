Ausblick: Cellectar Biosciences gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Cellectar Biosciences lädt am 13.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -2,527 USD. Das entspräche einem Gewinn von 77,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -11,100 USD erwirtschaftet wurden.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 0,0 Millionen USD aus – das entspräche genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,0 Millionen USD in den Büchern standen.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -11,883 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -42,000 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 0,0 Millionen USD aus im Gegensatz zu 0,0 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at