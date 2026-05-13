Cellectar Biosciences Aktie
WKN DE: A41BQ3 / ISIN: US15117F8804
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13.05.2026 07:01:06
Ausblick: Cellectar Biosciences veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Cellectar Biosciences wird am 14.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -1,885 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 55,12 Prozent erhöht. Damals waren -4,200 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
1 Analyst geht von einem Umsatz von 0,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -2,130 USD, wohingegen im Vorjahr noch -8,350 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 0,0 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 0,0 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
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