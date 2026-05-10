Ausblick: Cellectis öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Cellectis lässt sich am 11.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Cellectis die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,258 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,180 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Cellectis nach den Prognosen von 6 Analysten 11,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 3,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10,7 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -1,089 USD, gegenüber -0,670 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 61,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 73,2 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at