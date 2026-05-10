Cellectis Aktie
WKN DE: A14QZE / ISIN: US15117K1034
|
10.05.2026 07:01:06
Ausblick: Cellectis öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Cellectis lässt sich am 11.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Cellectis die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
6 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,258 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,180 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal soll Cellectis nach den Prognosen von 6 Analysten 11,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 3,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10,7 Millionen USD umgesetzt worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -1,089 USD, gegenüber -0,670 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 61,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 73,2 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cellectis SA (spons. ADRs)
|
07:01
|Ausblick: Cellectis öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Cellectis SA (spons. ADRs)
Aktien in diesem Artikel
|Cellectis SA (spons. ADRs)
|3,24
|0,62%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit leichterer Tendenz ins Wochenende -- US-Börsen schließen höher -- Asiens Börsen machen letztlich Verluste
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag nach. Die Wall Street legte am Freitag zu. Die Börsen in Fernost verzeichneten zum Wochenende rote Vorzeichen.