Cellectis Aktie
WKN DE: A14QZE / ISIN: US15117K1034
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Cellectis stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Cellectis wird am 06.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Prognosen von 6 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,263 USD. Dies würde einen Verlust von 9,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Cellectis -0,240 USD je Aktie vermeldete.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 34,81 Prozent auf 11,1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 17,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
7 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,891 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren -0,670 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 58,4 Millionen USD, gegenüber 73,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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