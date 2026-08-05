CELLECTISAct. Nom. Aktie
WKN DE: A0MKPR / ISIN: FR0010425595
|
05.08.2026 07:01:06
Ausblick: CELLECTISAct Nom öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
CELLECTISAct Nom präsentiert in der am 06.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Verlust von -0,227 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,210 EUR je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal soll CELLECTISAct Nom mit einem Umsatz von insgesamt 9,6 Millionen EUR abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,8 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 35,23 Prozent verringert.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,770 EUR, gegenüber -0,590 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 50,5 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 64,6 Millionen EUR erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CELLECTISAct. Nom.
|
05.08.26
|Ausblick: CELLECTISAct Nom öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
10.05.26
|Ausblick: CELLECTISAct Nom stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu CELLECTISAct. Nom.
Aktien in diesem Artikel
|CELLECTISAct. Nom.
|2,44
|4,18%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.