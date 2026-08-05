Ausblick: CELLECTISAct Nom öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

CELLECTISAct Nom präsentiert in der am 06.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Verlust von -0,227 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,210 EUR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll CELLECTISAct Nom mit einem Umsatz von insgesamt 9,6 Millionen EUR abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,8 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 35,23 Prozent verringert.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,770 EUR, gegenüber -0,590 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 50,5 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 64,6 Millionen EUR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at