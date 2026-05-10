Ausblick: CELLECTISAct Nom stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

CELLECTISAct Nom gibt am 11.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,221 EUR gegenüber -0,170 EUR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Minus von 6,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 9,5 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 10,1 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,932 EUR, gegenüber -0,590 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 52,5 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 64,6 Millionen EUR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at