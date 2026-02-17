CELLINK AB Registered b Aktie
WKN DE: A2PX00 / ISIN: SE0013647385
|
17.02.2026 07:01:06
Ausblick: CELLINK Registered B gewährt Anlegern Blick in die Bücher
CELLINK Registered B wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 18.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,467 SEK gegenüber 4,91 SEK im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 459,5 Millionen SEK aus – das entspräche einem Minus von 19,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 570,8 Millionen SEK in den Büchern standen.
Die Prognosen von 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -22,053 SEK, gegenüber -0,080 SEK je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 1,54 Milliarden SEK im Vergleich zu 1,95 Milliarden SEK im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CELLINK AB Registered Shs -B-
|
07:01
|Ausblick: CELLINK Registered B gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
03.02.26
|Erste Schätzungen: CELLINK Registered B stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
03.11.25
|Ausblick: CELLINK Registered B präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: CELLINK Registered B stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
18.08.25
|Ausblick: CELLINK Registered B stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu CELLINK AB Registered Shs -B-
Aktien in diesem Artikel
|CELLINK AB Registered Shs -B-
|1,50
|-6,01%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich fester -- DAX nach Richtungssuche schlussendlich in Grün -- Märkte in Fernost schließen uneins - Feiertag in Shanghai
Während es am heimischen Aktienmarkt nach oben ging, begab sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche. Die US-Börsen bewegen sich am Dienstag aufwärts. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am zweiten Handelstag der Woche uneinheitlich.