Ausblick: CELLINK Registered B gewährt Anlegern Blick in die Bücher

CELLINK Registered B wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 18.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,467 SEK gegenüber 4,91 SEK im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 459,5 Millionen SEK aus – das entspräche einem Minus von 19,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 570,8 Millionen SEK in den Büchern standen.

Die Prognosen von 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -22,053 SEK, gegenüber -0,080 SEK je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 1,54 Milliarden SEK im Vergleich zu 1,95 Milliarden SEK im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

