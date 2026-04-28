CELLINK AB Registered b Aktie
WKN DE: A2PX00 / ISIN: SE0013647385
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28.04.2026 07:01:06
Ausblick: CELLINK Registered B legt Quartalsergebnis vor
CELLINK Registered B wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,000 SEK gegenüber -3,320 SEK im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 328,5 Millionen SEK – ein Minus von 15,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CELLINK Registered B 388,6 Millionen SEK erwirtschaften konnte.
Die Schätzungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -2,350 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -15,430 SEK einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 1,58 Milliarden SEK aus, nachdem im Vorjahr 1,50 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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