WKN DE: A2PX00 / ISIN: SE0013647385

03.11.2025 07:01:06

Ausblick: CELLINK Registered B präsentiert Quartalsergebnisse

CELLINK Registered B präsentiert am 04.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Verlust von -1,023 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -3,490 SEK je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll CELLINK Registered B in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 25,35 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 369,9 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 495,5 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

2 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -6,795 SEK je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,080 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,54 Milliarden SEK, gegenüber 1,95 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

CELLINK AB Registered Shs -B-

