Ausblick: Cellnex Telecom informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Cellnex Telecom wird sich am 27.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,215 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,160 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 12 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 27,47 Prozent auf 1,05 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel hatte Cellnex Telecom noch 1,45 Milliarden EUR umgesetzt.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 21 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,242 EUR je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Verlust von -0,050 EUR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich auf 3,99 Milliarden EUR, gegenüber 4,35 Milliarden EUR im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at