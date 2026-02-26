Ausblick: Cellnex Telecom mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Cellnex Telecom präsentiert am 27.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,125 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,080 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten ein Minus von 19,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,24 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,55 Milliarden USD umgesetzt.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 20 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,143 USD im Vergleich zu -0,030 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 4,69 Milliarden USD, gegenüber 4,71 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at