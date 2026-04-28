Ausblick: Cellnex Telecom öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Cellnex Telecom äußert sich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,005 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,070 EUR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Cellnex Telecom in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,05 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 993,4 Millionen EUR im Vergleich zu 964,0 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 21 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,047 EUR, gegenüber -0,530 EUR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt 4,14 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 4,42 Milliarden EUR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at