Ausblick: Cellnex Telecom präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Cellnex Telecom wird am 30.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Verlust von -0,040 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,100 EUR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll Cellnex Telecom 8 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,01 Milliarden EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 14,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Cellnex Telecom 1,18 Milliarden EUR umsetzen können.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 20 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,060 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,530 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt von insgesamt 4,15 Milliarden EUR aus im Gegensatz zu 4,42 Milliarden EUR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at