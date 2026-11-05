Cellnex Telecom Aktie

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WKN DE: A2QHRA / ISIN: US15117X1054

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05.11.2026 07:01:06

Ausblick: Cellnex Telecom vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Cellnex Telecom präsentiert in der am 06.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

2 Analysten schätzen, dass Cellnex Telecom für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,021 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,130 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 8 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,16 Milliarden USD – ein Minus von 0,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Cellnex Telecom 1,16 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 19 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,079 USD je Aktie, gegenüber -0,300 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 13 Analysten durchschnittlich bei 4,69 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 4,99 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net

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